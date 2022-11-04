В Японии заявили о возможности ядерных испытаний в КНДР

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил о возможности ядерных испытаний в КНДР.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Северная Корея может предпринять ещё провокационные действия, в том числе ядерное испытание. Мы будем решительно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан, продолжим сбор и анализ информации», — цитирует его ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США допускают, что КНДР может провести испытания ядерного оружия во время саммита G20.