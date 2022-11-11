В ООН сообщили о разблокировке первой партии удобрений из России в европейских портах

Первая партия удобрений из России, которая была заблокирована в европейских портах, отправится в Малави в ближайшую неделю.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространённое офисом Генсека ООН сообщение по итогам встречи в Женеве заместителя Генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым.

«ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами ООН. Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия российской стороны в зерновой сделке не означает, что она продлена.