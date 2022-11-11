Узнать больше

В ООН сообщили о разблокировке первой партии удобрений из России в европейских портах

Короткая ссылка
Первая партия удобрений из России, которая была заблокирована в европейских портах, отправится в Малави в ближайшую неделю.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространённое офисом Генсека ООН сообщение по итогам встречи в Женеве заместителя Генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен с заместителем главы МИД России Сергеем Вершининым.

«ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами ООН. Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия российской стороны в зерновой сделке не означает, что она продлена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить