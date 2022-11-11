ЕС и международные банки выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины.

Как она уточнила, деньги пойдут на развитие так называемых «линий солидарности» — сухопутных путей, по которым из Украины в ЕС вывозится зерно.

«Сегодня мы инвестируем €1 млрд в развитие линий солидарности. Европейская комиссия объединила силы со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — цитирует её ТАСС.

Ранее представитель офиса Генсека ООН Стефани Трембле заявила, что заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.