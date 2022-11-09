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Замгенсека ООН обсудит 11 ноября в Женеве с делегацией России зерновую сделку

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Представитель офиса генсека ООН Стефани Трембле заявила, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и генсекретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен проведут 11 ноября в Женеве встречу с представителями России для обсуждения ситуации с продлением зерновой сделки.
Замгенсека ООН обсудит 11 ноября в Женеве с делегацией России зерновую сделку
  • Gettyimages.ru

«Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс встретятся с российской делегацией высокого уровня 11 ноября в Женеве», — цитирует её ТАСС.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала Москве снятие ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время.

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