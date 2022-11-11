Wired: незадолго до взрывов на Nord Stream неподалёку зафиксировали два неизвестных судна

Незадолго до взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» неподалёку от мест происшествий были зафиксированы два неизвестных судна с выключенными транспондерами.

Как сообщает Wired со ссылкой на данные мониторингово-аналитической компании SpaceKnow, корабли длиной от 95 до 130 м проходили на расстоянии нескольких километров от мест взрывов за несколько дней до ЧП.

Уточняется, что из 25 судов, которые незадолго до инцидентов проходили в акватории «Северных потоков», два были с выключенными транспондерами, что помешало отследить их маршрут, пункт отправки и назначения.

«Официальный представитель НАТО, у которого не было разрешения на публичные комментарии, подтвердил Wired, что в альянсе получили данные SpaceKnow, и сказал, что спутниковые снимки могут оказаться полезными для расследования», — говорится в публикации.

1 ноября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на «Северных потоках» с текстом «It's done» («С ним покончено»).

В Минобороны России утверждают, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов.