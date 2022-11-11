Вершинин указал главе МККК на нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права

Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с лидером МККК Мирьяной Сполярич Эггер заявил о нарушениях норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ.

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, в рамках беседы Вершинин обсудил с Эггер вопросы обеспечения гумпотребностей мирных граждан и защиты военнопленных в контексте проводимой на Украине спецоперации.

«Внимание Мирьяны Сполярич Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ», — говорится в заявлении МИД.

Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад не устроил западные страны.