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Вершинин указал главе МККК на нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин на встрече с лидером МККК Мирьяной Сполярич Эггер заявил о нарушениях норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ.
Вершинин указал главе МККК на нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права
  • РИА Новости

Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, в рамках беседы Вершинин обсудил с Эггер вопросы обеспечения гумпотребностей мирных граждан и защиты военнопленных в контексте проводимой на Украине спецоперации.

«Внимание Мирьяны Сполярич Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ», — говорится в заявлении МИД.

Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад не устроил западные страны.

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