Вершинин указал главе МККК на нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права
- РИА Новости
Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, в рамках беседы Вершинин обсудил с Эггер вопросы обеспечения гумпотребностей мирных граждан и защиты военнопленных в контексте проводимой на Украине спецоперации.
«Внимание Мирьяны Сполярич Эггер было обращено на продолжающиеся регулярные провокации и нарушения норм международного гуманитарного права со стороны ВСУ», — говорится в заявлении МИД.
Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад не устроил западные страны.