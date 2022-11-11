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NYT: в руководстве США произошли разногласия о способе решения конфликта на Украине

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В руководстве Соединённых Штатов произошли разногласия о способе решения конфликта на Украине, в частности на тему того, следует ли оказывать давление на Киев для дипломатического разрешения кризиса. Об этом пишет газета The New York Times.
NYT: в руководстве США произошли разногласия о способе решения конфликта на Украине
  • AP
  • © Roman Chop

В статье говорится, что председатель Комитета начальников штабов американских Вооружённых сил генерал Марк Милли выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но советники президента США Джо Байдена считают, что пока рано поднимать вопрос о переговорах.

По словам автора материала Питера Бейкера, обсуждения начались на фоне американских промежуточных выборов в конгресс, поскольку представители Республиканской партии подняли вопрос о долговечности поддержки украинской армии со стороны Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей.

Представитель Кремля также заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

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