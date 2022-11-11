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Песков: спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей.
Песков: спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей», — ответил он на вопрос журналистов.

Представитель Кремля также заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

Американский президент Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Киева идти на компромиссы с Москвой с целью урегулирования продолжающегося кризиса.

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