Песков: спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперацию на Украине можно завершить после достижения поставленных целей.

«Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения её целей», — ответил он на вопрос журналистов.

Представитель Кремля также заявил, что достичь целей спецоперации на Украине можно мирными переговорами, но сейчас они невозможны из-за позиции Киева.

Американский президент Джо Байден заявил об отсутствии ясности в вопросе готовности Киева идти на компромиссы с Москвой с целью урегулирования продолжающегося кризиса.