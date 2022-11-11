Узнать больше

Песков: видеообращение Путина к участникам G20 и АТЭС не планируется

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин не будет выступать на G20 и АТЭС, в том числе с видеообращением.
Песков: видеообращение Путина к участникам G20 и АТЭС не планируется
  • AP
  • © Made Nagi/Pool Photo

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», — заявил он в ответ на вопрос о возможном видеообращении или онлайн-выступлении Путина на саммитах.

Ранее Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч.

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить