Песков: видеообращение Путина к участникам G20 и АТЭС не планируется
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», — заявил он в ответ на вопрос о возможном видеообращении или онлайн-выступлении Путина на саммитах.
Ранее Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч.
Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.