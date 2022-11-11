Песков: видеообращение Путина к участникам G20 и АТЭС не планируется

Президент России Владимир Путин не будет выступать на G20 и АТЭС, в том числе с видеообращением.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», — заявил он в ответ на вопрос о возможном видеообращении или онлайн-выступлении Путина на саммитах.

Ранее Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч.

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.