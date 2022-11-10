МИД: Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч

Глава российского МИД Сергей Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия будет представлена делегацией во главе с Министром иностранных дел России С.В. Лавровым, который примет участие в пленарных заседаниях и проведёт ряд двусторонних встреч «на полях» мероприятия», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что российская сторона сделает акцент на использовании дипломатического инструментария в целях возрождения культуры уважительного диалога в рамках G20.

Также Захарова отметила, что на саммите G20 Россия подтвердит готовность оставаться надёжным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на мировые рынки на коммерческой и гуманитарной основах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.