Узнать больше

МИД: Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч.
МИД: Лавров на полях саммита G20 в Индонезии проведёт ряд двусторонних встреч
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия будет представлена делегацией во главе с Министром иностранных дел России С.В. Лавровым, который примет участие в пленарных заседаниях и проведёт ряд двусторонних встреч «на полях» мероприятия», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Она подчеркнула, что российская сторона сделает акцент на использовании дипломатического инструментария в целях возрождения культуры уважительного диалога в рамках G20.

Также Захарова отметила, что на саммите G20 Россия подтвердит готовность оставаться надёжным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на мировые рынки на коммерческой и гуманитарной основах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Россию на саммите G20 будет представлять Лавров.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить