Посольство России в Индонезии: Путин может принять участие в работе G20 в видеоформате
- AFP
- © Dita Alangkara
Об этом заявил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.
«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС», — приводит его слова РИА Новости.
Путин ранее не исключил, что поедет на саммит G20.
Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.