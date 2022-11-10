Посольство России в Индонезии: Путин может принять участие в работе G20 в видеоформате

Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.

Об этом заявил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС», — приводит его слова РИА Новости.

Путин ранее не исключил, что поедет на саммит G20.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.