Узнать больше

Посольство России в Индонезии: Путин может принять участие в работе G20 в видеоформате

Короткая ссылка
Президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.
Посольство России в Индонезии: Путин может принять участие в работе G20 в видеоформате
  • AFP
  • © Dita Alangkara

Об этом заявил пресс-атташе посольства России в Индонезии Александр Тумайкин.

«Формат участия Владимира Владимировича Путина прорабатывается. Возможно, он примет участие в саммите в формате ВКС», — приводит его слова РИА Новости.

Путин ранее не исключил, что поедет на саммит G20.

Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить