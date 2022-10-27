Президент России Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии.

«Я благодарен руководству и президенту (Индонезии. — RT) за приглашение на «двадцатку», мы подумаем, как это сделаем. Россия точно совершенно там будет представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, я подумаю», — сказал он.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что пока не получено ни одного отказа от мировых лидеров участвовать в саммите «группы двадцати» (G20).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индонезии.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.