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Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии

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Президент России Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии.
Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я благодарен руководству и президенту (Индонезии. — RT) за приглашение на «двадцатку», мы подумаем, как это сделаем. Россия точно совершенно там будет представлена на высоком уровне. Может быть, и я поеду, я подумаю», — сказал он.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что пока не получено ни одного отказа от мировых лидеров участвовать в саммите «группы двадцати» (G20).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индонезии.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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