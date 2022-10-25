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Песков: пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20 в Индонезии.
Песков: пока не принято решение о том, кто будет представлять Россию на саммите G20
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщил ТАСС.

У Пескова спросили, может ли делегацию России на саммите G20 возглавить глава правительства Михаил Мишустин, если российский президент Владимир Путин не поедет в Индонезию.

«Решение пока не принято», — пояснил представитель Кремля.

Ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес сообщил, что пока не получено ни одного отказа от мировых лидеров участвовать в саммите «группы двадцати» (G20) на Бали.

Саммит G20 запланирован на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали.

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