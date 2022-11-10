Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов

Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, будет Белоусов», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС.