Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов
Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, будет Белоусов», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее Песков сообщал, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС.
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