Узнать больше

Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов

Короткая ссылка
Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке 18—19 ноября возглавит вице-премьер Андрей Белоусов.
Песков: российскую делегацию на АТЭС возглавит вице-премьер Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, будет Белоусов», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что обсуждаются разные форматы участия России в G20 и АТЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить