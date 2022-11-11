Daily Mail: решимость Британии противостоять России подрывается из-за внутренних проблем
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В статье говорится, что Британии будет сложно выполнить обязательства перед НАТО в связи с проблемами с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии.
При этом «теневой» министр обороны Британии Джон Хили раскритиковал британские власти за необдуманную отправку британского военного контингента в балтийские страны, в том числе в Эстонию.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.
В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.