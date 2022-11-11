Daily Mail: решимость Британии противостоять России подрывается из-за внутренних проблем

Газета Daily Mail со ссылкой на представителей Лейбористской партии пишет, что решимость властей Великобритании внести вклад в обороноспособность НАТО «перед лицом российской агрессии» подрывается из-за проблем с вооружением в стране и сокращением численности армии.

В статье говорится, что Британии будет сложно выполнить обязательства перед НАТО в связи с проблемами с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии.

При этом «теневой» министр обороны Британии Джон Хили раскритиковал британские власти за необдуманную отправку британского военного контингента в балтийские страны, в том числе в Эстонию.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна столкнулась с нехваткой лётчиков для управления новейшими истребителями-бомбардировщиками F-35.

В августе телеканал Sky News заявил, что британским вооружённым силам стало сложнее обучать лётчиков из-за ситуации на Украине, так как власти страны направили свои самолёты к восточным границам НАТО.