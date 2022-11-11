Спикер Госдумы России Володин: политическая система США оказалась мертва

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в Соединённых Штатах выборы в конгресс.

«Продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва», — написал он в Telegram.

Володин рассказал, что в палату представителей американского конгресса переизбрались два умерших демократа из Пенсильвании и Теннесси.

«Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился», — заключил Володин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедшие выборы в конгресс говорят о наличии раскола в США.

Также бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедшие в США выборы в конгресс.