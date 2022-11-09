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Трамп прокомментировал прошедшие в США выборы в конгресс

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Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал прошедшие в США выборы в конгресс.
Трамп прокомментировал прошедшие в США выборы в конгресс
  • Gettyimages.ru

Как написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, он считает итоги промежуточных выборов большой победой для себя лично, хотя в целом «в определённой степени разочаровывающими».

«Хотя в определённой степени вчерашние выборы были в чём-то разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа», — цитирует его ТАСС.

Трамп отметил, что было 219 побед и 16 поражений среди кандидатов, поддержанных им в ходе кампании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прошедшие выборы в конгресс говорят о наличии раскола в США.

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