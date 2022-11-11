Politico: чиновники США обеспокоены возможным отказом Европы от антироссийских санкций

Официальные лица Соединённых Штатов обеспокоены возможным отказом Европы от антироссийских санкций на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе.

Об этом говорится в статье Politico.

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, всё больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов», — говорится в материале.

Отмечается, что рост цен на электроэнергию привёл к протестам в европейских городах, что заставило местные правительства задуматься о нуждах граждан.

Ранее сербский президент Александр Вучич спрогнозировал в Европе «адски тяжёлую» зиму из-за ожидаемого роста цен на электричество на фоне отсутствия поставок газа.

Профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для журнала Foreign Policy отметил, что Европейский союз может столкнуться с серьёзным кризисом предстоящей зимой из-за прекращения поставок газа из России.