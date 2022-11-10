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Nord Stream получил разрешение провести расследование на месте подрыва «Северных потоков»

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Nord Stream AG получил разрешение провести собственное расследование на месте повреждений «Северных потоков» в Балтийском море, сообщило Датское радио.
Nord Stream получил разрешение провести расследование на месте подрыва «Северных потоков»
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, факт разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Как отмечает Датское радио, Дания и Швеция сделали выводы, что газопроводы были взорваны, но назвать тех, кто стоял за диверсией, не представляется возможным.

1 ноября российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

До этого основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц написал в Twitter, что экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после ЧП на «Северных потоках» с текстом It's done («С ним покончено»).

В Минобороны России утверждают, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов.

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