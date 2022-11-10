Бельгийский сенатор Детекс призвал ЕС начать договариваться с Россией о судьбе Украины

Администрация американского президента Джо Байдена ведёт Европу к «разрушительному конфликту» с Россией, европейские страны должны отказаться от линии Вашингтона и договориться с Москвой, заявил бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur.

Политик напомнил о словах канцлера Германии Олафа Шольца о том, что от 20 до 30% немцев не одобряют ни политику санкций против России, ни поставки оружия украинской армии.

Детекс предупреждает, что в Вашингтоне целью противостояния с Москвой «теперь является устранение Владимира Путина и смена режима». При этом такие устремления гипотетически могут привести к тому, что в России «в лучшем случае победит ультранационалистическая, агрессивная и мстительная сила», пишет он.

По его словам, следует помнить, что никогда в истории санкции «не приводили к падению режима», однако они несоразмерно приводили к «обнищанию граждан Европы и напрасно разрушали её промышленность».

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жёсткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», — заявил бельгийский политик.

Американский экономист Джеффри Сакс ранее выразил уверенность, что европейским странам необходимо поменять нынешнюю позицию в отношении России и сделать ставку на возвращение к переговорному процессу, иначе они рискуют получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.