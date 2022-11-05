Экономист Сакс призвал европейские страны изменить нынешнюю позицию по отношению к России
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Об этом Сакс заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.
«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить (президента России Владимира. — RT) Путина! Мы не ведём переговоров!» — указал он.
По мнению Сакса, подобная политика опасна для Европы, поскольку она сама может пострадать от украинского кризиса ввиду близкого расстояния к зоне боевых действий.
Экономист подчеркнул, что Евросоюз следует повестке Вашингтона, а не разуму.
Он также предположил, что Соединённые Штаты превратят Украину во второй Афганистан.
«Это американский стиль», — заключил Сакс.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.