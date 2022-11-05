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Экономист Сакс призвал европейские страны изменить нынешнюю позицию по отношению к России

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Американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что европейским странам необходимо поменять нынешнюю позицию в отношении России и сделать ставку на возвращение к переговорному процессу, иначе они рискуют получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.
Экономист Сакс призвал европейские страны изменить нынешнюю позицию по отношению к России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом Сакс заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить (президента России Владимира. — RT) Путина! Мы не ведём переговоров!» — указал он.

По мнению Сакса, подобная политика опасна для Европы, поскольку она сама может пострадать от украинского кризиса ввиду близкого расстояния к зоне боевых действий.

Экономист подчеркнул, что Евросоюз следует повестке Вашингтона, а не разуму.

Он также предположил, что Соединённые Штаты превратят Украину во второй Афганистан.

«Это американский стиль», — заключил Сакс.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.

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