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Шольц: 20—30% жителей ФРГ не поддерживают санкции и отправку оружия Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 20—30% жителей страны не поддерживают антироссийские санкции и отправку вооружений Украине.
Шольц: 20—30% жителей ФРГ не поддерживают санкции и отправку оружия Украине
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Об этом он сказал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«В общении с гражданами у меня сложилось впечатление, что 20—30% из них не разделяют ни политики санкций, ни поставок оружия», — приводит РИА Новости слова Шольца.

8 октября в Берлине перед бундестагом собрались тысячи демонстрантов, которые выступили против политики властей ФРГ. Собравшиеся требовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешёвым энергоносителям из России.

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