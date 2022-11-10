Иран одобрил визит МАГАТЭ для расследования происхождения урана на объектах

В Иране дали согласие на визит МАГАТЭ в ноябре для расследования происхождения частиц урана на трёх незаявленных объектах.

«Агентство подтвердило Ирану, что на этом совещании (МАГАТЭ на следующей неделе. — RT) оно ожидает начать получать от Ирана технически достоверные разъяснения по этим вопросам, в том числе доступ к местам и материалам, а также отбору проб», — сообщает Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Ранее глава международного агентства Рафаэль Гросси сообщил, что в США «не услышали ничего особенно позитивного» от Ирана в отношении перспектив переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в рамках Генассамблеи ООН.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик.