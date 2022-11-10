Захарова заявила о готовности России к диалогу по выходу из кризиса в отношениях с ЕС

Россия готова к диалогу о путях выхода из кризиса в отношениях с ЕС с учётом «добавленной стоимости» для Москвы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию на земле и имели добавленную стоимость для нашей страны», — сказала она в интервью aif.ru.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что европейским странам необходимо поменять нынешнюю позицию в отношении России и сделать ставку на возвращение к переговорному процессу, иначе они рискуют получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.