Захарова заявила о готовности России к диалогу по выходу из кризиса в отношениях с ЕС
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«Что касается нас, то мы открыты к обсуждению путей выхода из нынешнего кризиса. Однако важно, чтобы любые предложения учитывали реальную ситуацию на земле и имели добавленную стоимость для нашей страны», — сказала она в интервью aif.ru.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс выразил уверенность, что европейским странам необходимо поменять нынешнюю позицию в отношении России и сделать ставку на возвращение к переговорному процессу, иначе они рискуют получить в своих границах «новый Афганистан» в лице Украины.
30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе должны знать о готовности президента России Владимира Путина к переговорам.