Захарова: оглядки на США не позволяют ЕС проводить самостоятельную внешнюю политику
- Gettyimages.ru
«Постоянные оглядки на Вашингтон не позволяют ЕС и его странам проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на обеспечение интересов своих граждан», — сказала она в интервью aif.ru.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.