Постоянные оглядки стран ЕС на США не позволяют странам Евросоюза проводить самостоятельную внешнюю политику, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Постоянные оглядки на Вашингтон не позволяют ЕС и его странам проводить самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на обеспечение интересов своих граждан», — сказала она в интервью aif.ru.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.