РБК: Евросоюз увеличил закупки СПГ до 100 млрд кубометров для замещения газа из России

Мировые поставки сжиженного природного газа в 27 стран — членов Евросоюза в период с января по октябрь 2022 года составили 105 млрд куб. м. Такие данные, как пишет РБК, приводит исследовательская компания Kpler.

Отмечается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 64 млрд куб. м, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 млрд куб. м.

По итогам всего 2022 года поставки сжиженного газа в Европу составят примерно 123 млрд куб. м, рассказала РБК Лаура Пейдж, старший аналитик Kpler по СПГ.

Рост закупок СПГ происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России.

Ранее глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци заявил, что объём поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд куб. м.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сочетание ряда факторов может привести к нехватке 30 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе к концу лета 2023 года для пополнения хранилищ.