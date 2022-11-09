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Глава Eni сообщил о сокращении поставок российского газа в Италию до 7 млрд кубометров

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Глава нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци заявил, что объём поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд куб. м.
Глава Eni сообщил о сокращении поставок российского газа в Италию до 7 млрд кубометров
  • РИА Новости

«Россия в этом году ещё поставляет (в Европу. — RT) 7—9%, но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150—180 млрд куб. м газа в год, то сейчас на север Европы поставок нет, а нам она даёт 7 млрд в год», — цитирует его РИА Новости.

Дескалци добавил, что поставки из России в направлении Австрии и Италии составляют 30 млрд куб. м в день, часть этого газа затем может поступать в ФРГ.

В конце октября глава Eni сообщил о планах компании заместить не менее половины поставок российского газа за счёт альтернативных поставщиков предстоящей зимой.

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