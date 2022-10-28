Узнать больше

Eni планирует зимой заместить половину поставок российского газа

Короткая ссылка
Итальянская Eni планирует предстоящей зимой заместить не менее половины поставок российского газа за счёт альтернативных поставщиков, сообщил глава нефтегазовой компании Клаудио Дескальци.
Eni планирует зимой заместить половину поставок российского газа
  • Gettyimages.ru

«Мы планируем заместить не менее 50% поставок российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке СПГ», — приводит его слова пресс-служба.

В конце июля «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн куб. м.

Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони согласился, что Италии следует отказаться от российского газа и выбрать другие источники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить