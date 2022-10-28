Eni планирует зимой заместить половину поставок российского газа

Итальянская Eni планирует предстоящей зимой заместить не менее половины поставок российского газа за счёт альтернативных поставщиков, сообщил глава нефтегазовой компании Клаудио Дескальци.

«Мы планируем заместить не менее 50% поставок российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке СПГ», — приводит его слова пресс-служба.

В конце июля «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн куб. м.

Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони согласился, что Италии следует отказаться от российского газа и выбрать другие источники.