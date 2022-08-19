Берлускони согласился, что Италии следует предпочесть газу из России другие источники

Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони согласился, что Италии следует отказаться от российского газа и выбрать другие источники.

Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос издания il Foglio, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии «Братья Италии» к правительству остановить поставки газа из России, Берлускони сказал: «Конечно, при условии что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок».

Он отметил необходимость инвестиций в возобновляемые источники энергии.

В июле сообщалось, что «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн кубометров.