военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Берлускони согласился, что Италии следует предпочесть газу из России другие источники

Короткая ссылка
Лидер партии «Вперёд, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони согласился, что Италии следует отказаться от российского газа и выбрать другие источники.
Берлускони согласился, что Италии следует предпочесть газу из России другие источники
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Romano

Как пишет РИА Новости, отвечая на вопрос издания il Foglio, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии «Братья Италии» к правительству остановить поставки газа из России, Берлускони сказал: «Конечно, при условии что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок».

Он отметил необходимость инвестиций в возобновляемые источники энергии.

В июле сообщалось, что «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сокращает поставки газа примерно с 34 млн до 27 млн кубометров. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить