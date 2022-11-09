В Еврокомиссии рассказали о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
- РИА Новости
Об этом она сказала, выступая в Европарламенте.
По её словам, существует три фактора риска: прекращение поставок газа из России, недостаток СПГ на европейском рынке, переориентация дополнительных поставок на страны Азии.
«Вместе эти три фактора могут в результате привести к значительному риску, что к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 млрд куб. м сжиженного газа, необходимых для наполнения хранилищ для последующей зимы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.