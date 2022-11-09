Захарова назвала фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине.

«Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку всё сказанное американскими представителями — это ложь от начала до конца и ещё один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», — заявила она.

В КНДР также опровергают информацию о продаже оружия России и называют подобные заявления попытками США запятнать имидж Пхеньяна.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.