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Захарова назвала фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о якобы тайных поставках КНДР боеприпасов России для использования на Украине.
Захарова назвала фейками заявления о поставках КНДР боеприпасов России
  • Gettyimages.ru

«Никакого внятного обоснования этим утверждениям представлено не было и не могло быть, поскольку всё сказанное американскими представителями — это ложь от начала до конца и ещё один пример фейков и спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России»,  — заявила она.

В КНДР также опровергают информацию о продаже оружия России и называют подобные заявления попытками США запятнать имидж Пхеньяна.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.

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