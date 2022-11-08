В КНДР назвали слухи о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна

В КНДР опровергают информацию о продаже оружия России и называют подобные заявления попытками США запятнать имидж Пхеньяна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Северная Корея отрицает сделки по поставке оружия с Россией... Заявляет, что «слухи о сделках о поставке оружия» с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи», — приводит РИА Новости сообщение.

Северокорейская сторона заявила, что не планирует поставлять оружие России.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.