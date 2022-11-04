Российский посол назвал ложью заявления США о поставках КНДР боеприпасов для России

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал ложью заявления США о поставках КНДР боеприпасов для России.

Об этом он заявил «Российской газете».

«Это неправда от начала и до конца. Очередной госдеповский фейк», — отметил посол.

По его словам, американские власти прекрасно понимают, что «вся эта история шита белыми нитками», но всё равно продолжают распространять её.

Как подчеркнул дипломат, Россия и КНДР уже официально опровергали американские домыслы.

«Повторяю: правительство США лжёт, Россия никакого оружия или боеприпасов от Северной Кореи напрямую или через посредников не получала, не получает и не планирует получать», — указал Мацегора.

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что у Белого дома есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов России со стороны КНДР.