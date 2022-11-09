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Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года

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Кризис власти в Соединённых Штатах может усугубиться к президентским выборам 2024 года, если в их политике не произойдут изменения. Такое мнение выразил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.
Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года
  • РИА Новости

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — написал он в Telegram.

Володин отметил экономические проблемы США и внутренний раскол в стране.

«Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет. Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире», — подчеркнул он.

8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.

Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.

Телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что более двух третей проголосовавших на выборах в конгресс американцев не желают переизбрания действующего президента США Джо Байдена на новый срок.

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