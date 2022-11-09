Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года
- РИА Новости
«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — написал он в Telegram.
Володин отметил экономические проблемы США и внутренний раскол в стране.
«Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет. Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире», — подчеркнул он.
8 ноября в США прошли парламентские выборы. В нижней палате конгресса, по прогнозам, большинство будет принадлежать республиканцам.
Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти высказал мнение, что палата возвращается под контроль его партии.
Телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола сообщил, что более двух третей проголосовавших на выборах в конгресс американцев не желают переизбрания действующего президента США Джо Байдена на новый срок.