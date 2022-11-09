CNN: более 60% проголосовавших на выборах американцев не желают переизбрания Байдена
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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.
Отмечается, что более семи из десяти независимых избирателей заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года.
Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.