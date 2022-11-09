CNN: более 60% проголосовавших на выборах американцев не желают переизбрания Байдена

Более двух третей проголосовавших на выборах в конгресс американцев не желают переизбрания действующего президента США Джо Байдена на новый срок.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные экзитпола.

Отмечается, что более семи из десяти независимых избирателей заявили, что не хотят, чтобы Байден участвовал в президентской кампании 2024 года.

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.