Узнать больше

Белый дом: США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых

Короткая ссылка
США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых, не получив «желаемого ответа» на изначальное предложение.
Белый дом: США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых
  • Gettyimages.ru
  • © P_Wei

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В американской администрации отметили, что правительство США сделало «существенное предложение» российской стороне о разрешении ситуации вокруг задержаний американских граждан.

«В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперёд по всем возможным каналам», — говорится в заявлении.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу прокомментировать арест Усса заявила, что стороны продолжат диалог по заключённым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить