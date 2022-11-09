Белый дом: США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых

США предлагают России «альтернативные пути» решения проблемы заключённых, не получив «желаемого ответа» на изначальное предложение.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В американской администрации отметили, что правительство США сделало «существенное предложение» российской стороне о разрешении ситуации вокруг задержаний американских граждан.

«В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение и предлагать альтернативные потенциальные пути продвижения вперёд по всем возможным каналам», — говорится в заявлении.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на просьбу прокомментировать арест Усса заявила, что стороны продолжат диалог по заключённым.