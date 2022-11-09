Узнать больше

NBC: республиканцы получат большинство мест в палате представителей США

Короткая ссылка
Представители республиканской партии получат большинство мест в палате представителей США по результатам промежуточных выборов.
NBC: республиканцы получат большинство мест в палате представителей США
  • AP
  • © Mark Humphrey

Об этом свидетельствует прогноз NBC.

Согласно прогнозу телеканала, республиканцы набирают 218 мест в палате, демократы — 217 мест.

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах в конгресс США будут применяться манипуляции с голосами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить