NBC: республиканцы получат большинство мест в палате представителей США

Представители республиканской партии получат большинство мест в палате представителей США по результатам промежуточных выборов.

Об этом свидетельствует прогноз NBC.

Согласно прогнозу телеканала, республиканцы набирают 218 мест в палате, демократы — 217 мест.

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ходе проведения промежуточных выборов в разных городах США наблюдаются массовые сбои, а также призвал своих сторонников организовать протесты.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах в конгресс США будут применяться манипуляции с голосами.