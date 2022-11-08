Politico: Киев «не находит себе места» из-за промежуточных выборов в США
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Как пишет газета, «растёт тревога» по поводу того, что победа республиканцев «может ослабить поддержку Киева Америкой».
Украинские власти в настоящее время тщательно изучают результаты исследований относительно возможных результатов выборов, говорится в материале.
«Страшно, потому что мы очень серьёзно зависим не только от американской поддержки, но и от лидерства США в плане поддержания общих усилий других стран», — сказала изданию глава украинского комитета по интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы от конфискованного имущества россиян.
По словам члена палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, при победе республиканцев на выборах в США «Украина не получит ни цента».