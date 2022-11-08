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Politico: Киев «не находит себе места» из-за промежуточных выборов в США

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Киевские власти «не находят себе места» из-за промежуточных выборов в конгресс США, по результатам которых большинство в одной из палат могут занять республиканцы, пишет Politico. Ранее некоторые члены этой партии уже высказывались о том, что объёмы американской помощи Украине при таком исходе могут быть сокращены.
Politico: Киев «не находит себе места» из-за промежуточных выборов в США
  • Gettyimages.ru
  • © Gina Ferazzi

Как пишет газета, «растёт тревога» по поводу того, что победа республиканцев «может ослабить поддержку Киева Америкой».

Украинские власти в настоящее время тщательно изучают результаты исследований относительно возможных результатов выборов, говорится в материале.

«Страшно, потому что мы очень серьёзно зависим не только от американской поддержки, но и от лидерства США в плане поддержания общих усилий других стран», — сказала изданию глава украинского комитета по интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы от конфискованного имущества россиян.

По словам члена палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, при победе республиканцев на выборах в США «Украина не получит ни цента».

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