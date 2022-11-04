Конгрессвумен Грин: в случае победы республиканцев помощь Украине будет прекращена
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По её словам, единственная граница, которая интересует Демократическую партию США, — это Украина.
«При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», — сказала Грин в ходе выступления перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).
Ранее сообщалось, что почти половина сторонников Республиканской партии США считают, что Вашингтон оказывает Киеву слишком большую помощь.