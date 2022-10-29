WP: ряд республиканцев выступили против плана финансирования Киева за счёт активов России

Ряд конгрессменов-республиканцев в Соединённых Штатах выступили против внесения в оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить Киеву доходы с конфискованного имущества россиян.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Группа республиканцев из палаты представителей и сената возразила против положения... которое позволило бы Соединённым Штатам переводить доходы от конфискованного имущества россиян на Украину», — отмечается в материале.

Уточняется, что, по мнению республиканцев, положение не было в полной мере проверено соответствующими органами.

В свою очередь, в Демократической партии заявили, что со стороны республиканцев «бессовестно» блокировать данное положение, которое позволяет «оказывать помощь Украине».

6 октября стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут потратить замороженные российские активы на Украину.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.