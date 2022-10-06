The Hill: Зеленский и Байден должны потратить замороженные российские активы на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден могут потратить амороженные российские активы на Украину, заявил Кит Нотон в статье для издания The Hill.

Он отметил, что таким образом можно избежать ослабления поддержки Украины со стороны республиканцев.

По его словам, для этого нужно заявить, что за американскую помощь будет платить Россия.

Автор статьи добавил, что США заморозили сотни миллиардов долларов в фондах российского центрального банка.

Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что помощь для Украины становится тяжким бременем для американских налогоплательщиков.