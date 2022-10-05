WP: американские консерваторы опубликовали пост с российским флагом
«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить «делать подарки» Украине», — говорится в материале.
Текст публикации был размещён на фоне российского флага, вскоре пост был удалён.
Газета уточняет, что CPAC выразила поддержку Украине в своём заявлении, но выступила против помощи со стороны США.
Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что помощь для Украины становится тяжким бременем для американских налогоплательщиков.