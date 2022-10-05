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WP: американские консерваторы опубликовали пост с российским флагом

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Мировая конференция консервативного действия (CPAC) опубликовала пост с российским флагом и призывом отказаться от «подарков» Украине, пишет газета The Washington Post.

«Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить «делать подарки» Украине», — говорится в материале.

Текст публикации был размещён на фоне российского флага, вскоре пост был удалён.

Газета уточняет, что CPAC выразила поддержку Украине в своём заявлении, но выступила против помощи со стороны США.

Ранее конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что помощь для Украины становится тяжким бременем для американских налогоплательщиков.

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