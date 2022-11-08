WT: на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки»

Один из авторов The Washington Times Дон Федер в своём материале написал, что на выборах в конгресс США встретятся «две в корне разные Америки».

По его мнению, в зависимости от победы одной из Америк страну ждёт различное будущее.

Как полагает Федер, одна Америка предлагает энергонезависимую, религиозную и следящую за миграционной политикой страну, другая же выступает за сидение в темноте ради зелёной повестки и наполненное нелегальными мигрантами государство.

8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов.