РБК: Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией

С 1 ноября власти Турции полёты российских самолётов с двойной регистрацией через воздушное пространство страны, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники ещё в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, рейсы в Египет выполняются на 20-30 минут дольше из-за необходимости облетать Турцию. «Все рейсы (в Египет) выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объёме», — сказала Подгорная. Минтранс намерен провести переговоры с турецкой стороной по данному вопросу. Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.