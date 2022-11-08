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РБК: Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией

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С 1 ноября власти Турции полёты российских самолётов с двойной регистрацией через воздушное пространство страны, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники ещё в двух российских перевозчиках.

По словам Подгорной, рейсы в Египет выполняются на 20-30 минут дольше из-за необходимости облетать Турцию.

«Все рейсы (в Египет) выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объёме», — сказала Подгорная.

Минтранс намерен провести переговоры с турецкой стороной по данному вопросу.

Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.

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