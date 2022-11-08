РБК: Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией
По словам Подгорной, рейсы в Египет выполняются на 20-30 минут дольше из-за необходимости облетать Турцию.
«Все рейсы (в Египет) выполняются, обязательства перед туристами (пассажирами) выполняются в полном объёме», — сказала Подгорная.
Минтранс намерен провести переговоры с турецкой стороной по данному вопросу.
Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.