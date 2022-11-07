FT: российская авиационная отрасль обеспечивает безопасность полётов, несмотря на санкции
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По его словам, российская авиационная отрасль опровергла прогнозы о том, что она медленно остановится после того, как западные санкции лишили её доступа приобретать основные запасные части и обслуживать самолёты.
«За последние годы показатели надёжности авиатранспорта существенно выросли», — отметил Сеймур.
По его мнению, российские авиакомпании в ближайшей перспективе смогут использовать иностранные самолёты даже без поддержки со стороны компаний-производителей.
«Российские власти не позволят непригодной для полётов технике совершать рейсы», — добавил Сеймур.
Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.