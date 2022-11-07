FT: российская авиационная отрасль обеспечивает безопасность полётов, несмотря на санкции

Российской гражданской авиации удаётся обеспечивать безопасность полётов, несмотря на введённые санкции. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на президента британской консалтинговой компании в области авиации IBA Фила Сеймура.

По его словам, российская авиационная отрасль опровергла прогнозы о том, что она медленно остановится после того, как западные санкции лишили её доступа приобретать основные запасные части и обслуживать самолёты.

«За последние годы показатели надёжности авиатранспорта существенно выросли», — отметил Сеймур.

По его мнению, российские авиакомпании в ближайшей перспективе смогут использовать иностранные самолёты даже без поддержки со стороны компаний-производителей.

«Российские власти не позволят непригодной для полётов технике совершать рейсы», — добавил Сеймур.

Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.