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FT: российская авиационная отрасль обеспечивает безопасность полётов, несмотря на санкции

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Российской гражданской авиации удаётся обеспечивать безопасность полётов, несмотря на введённые санкции. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на президента британской консалтинговой компании в области авиации IBA Фила Сеймура.
FT: российская авиационная отрасль обеспечивает безопасность полётов, несмотря на санкции
  • Gettyimages.ru
  • © Jaromír Chalabala

По его словам, российская авиационная отрасль опровергла прогнозы о том, что она медленно остановится после того, как западные санкции лишили её доступа приобретать основные запасные части и обслуживать самолёты.

«За последние годы показатели надёжности авиатранспорта существенно выросли», — отметил Сеймур.

По его мнению, российские авиакомпании в ближайшей перспективе смогут использовать иностранные самолёты даже без поддержки со стороны компаний-производителей.

«Российские власти не позволят непригодной для полётов технике совершать рейсы», — добавил Сеймур.

Ранее Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.

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