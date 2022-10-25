Минтранс предложил разрешить ремонт самолётов неоригинальными запчастями

Минтранс России предложил разрешить ремонтировать гражданские самолёты иностранного производства, используя неоригинальные запчасти, произведённые компаниями, которые получили соответствующие одобрения.

Об этом говорится в проекте постановления, подготовленном министерством.

Минтранс отмечает, что в условиях санкций эксплуатанты воздушных судов испытывают трудности в поставках оригинальных комплектующих изделий.

«В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) и одобренных

‎к установке на ВС на основании соответствующей документации», — утверждается в пояснительной записке.

В апреле Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание иностранных самолётов с российской регистрацией.