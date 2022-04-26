«Аэрофлот» получил разрешение на техобслуживание зарубежных самолётов с регистрацией России

Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание иностранных самолётов с российской регистрацией.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Аэрофлот» получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолётов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре», — уточняется в сообщении.

В марте сообщалось, что провайдер технического обслуживания и ремонта «А-Техникс» «успешно прошёл аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Boeing и Airbus».