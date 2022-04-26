«Аэрофлот» получил разрешение на техобслуживание зарубежных самолётов с регистрацией России

Короткая ссылка
Росавиация разрешила «Аэрофлоту» техобслуживание иностранных самолётов с российской регистрацией.
«Аэрофлот» получил разрешение на техобслуживание зарубежных самолётов с регистрацией России
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Аэрофлот» получил разрешение Росавиации на выполнение технического обслуживания самолётов иностранного производства Boeing и Airbus, зарегистрированных в российском реестре», — уточняется в сообщении.

В марте сообщалось, что провайдер технического обслуживания и ремонта «А-Техникс» «успешно прошёл аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Boeing и Airbus».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить