Росавиация разрешила компании «Аэрофлота» заниматься техобслуживанием Boeing и Airbus

Росавиация разрешила компании «А-Техникс» (входит в «Аэрофлот») выполнять техобслуживание самолётов западного производства с российской регистрацией.

Согласно сообщению «Аэрофлота», провайдер технического обслуживания и ремонта «А-Техникс» «успешно прошёл аудит Росавиации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Boeing и Airbus».

«Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и обеспечивать поддержание лётной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы «Аэрофлот» Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350», — заявили в авиакомпании.

Сама компания «А-Техникс», по информации «Аэрофлота», является одним из крупнейших провайдеров техобслуживания в России и СНГ и обладает ангарными комплексами в аэропортах Шереметьева и Оренбурга, а также линейными станциями в Белгороде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Ульяновске и Красноярске.