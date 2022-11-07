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Президент Индонезии допустил, что Путин не поедет на саммит G20 на Бали

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Президент Индонезии Джоко Видодо не исключил, что российский лидер Владимир Путин пропустит саммит G20 на острове Бали, который состоится 15—16 ноября.
Президент Индонезии допустил, что Путин не поедет на саммит G20 на Бали
  • AFP

В интервью газете Financial Times он сообщил, что имеет «сильное ощущение», что Путин не приедет на встречу стран «группы двадцати».

Ранее секретарь Министерства иностранных дел Индонезии Сети Утама выразил надежду, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский лично примут участие в саммите G20.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на текущей неделе станет известно, отправится ли Путин на саммит G20 в Индонезии.

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