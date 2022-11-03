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Президент Индонезии Видодо сообщил о трёх не подтвердивших участие в G20 лидерах

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Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе пресс-конференции в Джакарте сообщил, что лидеры трёх стран ещё не подтвердили своё участие в саммите G20, который состоится 15 — 16 ноября на индонезийском острове Бали.

Об этом информирует агентство Antara.

Индонезийский лидер не уточнил, о ком именно он говорит.

Ранее президент России Владимир Путин и Видодо обсудили саммит G20 на Бали.

Путин не исключил, что поедет на саммит G20.

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