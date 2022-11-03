Президент Индонезии Видодо сообщил о трёх не подтвердивших участие в G20 лидерах

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе пресс-конференции в Джакарте сообщил, что лидеры трёх стран ещё не подтвердили своё участие в саммите G20, который состоится 15 — 16 ноября на индонезийском острове Бали.